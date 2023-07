Man (30) die werd gepakt voor antisemitische tekst vervolgd voor groepsbelediging, projector ingenomen

met video Dankzij bellers werd Gouwenaar (30) op heterdaad betrapt bij projecte­ren van antisemiti­sche leuzen

Opnieuw is de Rotterdamse regio opgeschrikt door het projecteren van antisemitische leuzen. Meerdere bellers sloegen alarm toen zij in de buurt van de Van Brienenoordbrug de tekst ‘Joden runden de slavernij, blanken schaften het af’ zagen staan in grote letters. Dankzij hun telefoontjes wist de politie op heterdaad een 30-jarige man uit Gouda te arresteren.