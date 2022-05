Man (36) verdacht van seksueel uitbuiten vriendin: hij liet haar volgens OM voor webcam werken

Donny Donker mag naar EK in Israël, maar ziet op tegen vliegreis: ‘Ogen dicht en hopen dat het snel voorbij is’

Op jacht naar een medaille in Israël. Donny Donker komt donderdag in actie op het EK Jiu Jitsu, dat wordt gehouden in de Israëlische badplaats Naharia. De jiu jitsuka van Den Edel Gouda kijkt met éxtra aandacht naar zijn tegenstanders, met het oog op de World Games.

