Man (36) verdacht van seksueel uitbuiten vriendin, zelf ontkent hij: ‘Ik heb me nooit schuldig gemaakt aan mensenhandel’

Nico en Michael kweken vissen in mini-zee in een loods: helft is om te eten, andere helft gaat in echte zee

De aanloop kende wat vertraging, maar binnenkort moeten dan toch de eerste tarbotjes rondzwemmen in zeevissenkwekerij Blue Linked in Zuid-Holland. In het afgelopen jaar werkten Michael Laterveer en Nico Leeuwenstein gestaag verder aan hun project en de eerste bassins worden nu gevuld.

26 mei