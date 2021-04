Man (40) aangehouden voor brandstichting in moskee Assalam in Gouda

UPDATEIn het gebouw aan de Antwerpseweg in Gouda dat moskee Assalam ombouwt tot nieuw gebedshuis, heeft vannacht rond 02:55 uur brand gewoed. De brand is aangestoken. Een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Wat zijn rol is bij de brandstichting wordt onderzocht.

Het moskeebestuur van Assalam is aangeslagen. ,,Ik hoorde het vanochtend vroeg om zeven uur”, vertelt Fouad Khouakhi namens de moskee. ,,Ik werd helemaal hysterisch. Mijn vrouw moest mij kalmeren. Het is vreselijk. Wij zijn trots op ons gebouw en nu gebeurt er dit. Iedereen hier is van slag.”

Ook Mohammed Mohandis, gemeenteraadslid van de PvdA in Gouda, is geschrokken. ,,Waarom brandstichten in de moskee? Wat is hier aan de hand?”, vraagt hij zich af: ,,Het is een islamofobe en doelgerichte actie geweest. Het voelt niet alleen als een aanslag op de moskee maar ook als een aanslag op de islam. Zoiets hoort niet in Gouda.”

Jerrycan

De politie werd om 03.00 uur gealarmeerd. Iemand zag hoe een onbekend persoon iets brandends op het afgesloten terrein gooide. Daarna ontstonden er vlammen. Dat gebeurde onder het gebedshuis in aanbouw, op de plek waar parkeervakken worden aangelegd en bouwmaterialen liggen. In de buurt van de moskee zou een jerrycan zijn gevonden.

Op basis van het signalement dat de getuige van de brand doorgaf, hielden agenten een 40-jarige man aan in de buurt van het Van Bergen IJzendoornpark. Het gaat, zo meldt de politie, om een man die bij hulpinstanties bekend is omdat hij verward gedrag zou vertonen. Om de man hing bij zijn aanhouding een rookgeur, volgens de politie. Zijn handen werden afgeplakt om sporen veilig te stellen.

Gissen

Het moskeebestuur deed aangifte. Over een motief kan raadslid Mohandis alleen maar gissen. ,,Er is duidelijk over nagedacht. Er staan aan deze weg nog meer gebouwen. Het is niet zomaar gedaan.”Mohandis zegt in de gemeenteraad hier aandacht voor te vragen. Burgemeester Pieter Verhoeve gaat langs om steun te betuigen, zo kondigde hij aan op Twitter.

De moskee is nog in aanbouw. Het is nog onduidelijk wanneer het gebedshuis gereed is. In eerste instantie biedt het plek aan 250 gebedsgangers. Op termijn mogen dat er honderd meer worden. Assalam heeft nu nog alleen een moskee aan de Dunantsingel in Gouda-Oost.

Volledig scherm In de nacht van vrijdag op zaterdag 3 april is brand gesticht in het bedrijfspand aan de Antwerpseweg dat het moskeebestuur van Assalam ombouwt tot moskee. © AS Media

