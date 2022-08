Man (55) wilde 600.000 xtc-pillen op gewiekste wijze naar buitenland smokkelen: drie jaar de cel in

De Amsterdammer zou de toenmalige eigenaar van een loods in Gouda ertoe hebben bewogen twee identieke kisten te bestellen. Eén van die kisten werd gevuld met aggregaten en via een tussenstop op een specifiek uitgekozen dag in Qatar vloog dit transport naar Maleisië. Dat was een test, stelt het OM. Later zou een kist met hetzelfde uiterlijk en gewicht dan ook via Qatar naar Maleisië reizen. Maar voordat dit plan kon worden uitgevoerd, werd de kist met ruim zeshonderdduizend pillen in Gouda ontdekt.