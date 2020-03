Man aangehouden op school in Waddinxveen: ‘Eng wat er is gebeurd’

Een agressieve man (18) is vanochtend rond 10.30 uur bij het Coenecoop College in Waddinxveen aangehouden. Hij was op zoek naar zijn ex-vriendin en bedreigde ter plaatse een meisje. Aanvankelijk zou hij een molotovcocktail bij zich hebben, volgens de eerste berichten van de politie.

Een medewerker van de middelbare school aan de Oude Dreef waarschuwde de politie nadat een jongen de school was ingelopen en daar een meisje verbaal bedreigde. De jongen zou op zoek zijn naar zijn ex-vriendin. Volgens de melder zou de man ook in het bezit zijn van een mogelijke molotovcocktail.

Gewaarschuwde agenten waren snel ter plaatse en hielden de 18-jarige uit Waddinxveen direct aan. De molotovcocktail had hij in de struiken gegooid. Deze wordt nog nader onderzocht.

De school heeft een nieuwsbrief gestuurd naar alle ouders om te informeren over de situatie. Via de politie is er slachtofferhulp beschikbaar voor scholieren.

Geschokt

Op het grote schoolplein van het Coenecoop College aan de Oude Dreef in Waddinxveen staan groepjes leerlingen druk met elkaar te praten. Ze hebben het bijna allemaal over het incident dat zich woensdagmorgen in het schoolgebouw, waar de politie nog druk bezig is getuigen te horen en aangiftes op te nemen, heeft voorgedaan.

,,Wij zijn met zijn allen heel erg geschrokken en vinden het toch wel eng wat er is gebeurd”, zeggen Aya, Natalya, Denice en Dewi vrijwel in koor, alle vier veertien jaar oud. ,,We kennen de jongen om wie het gaat en hebben al filmpjes gezien die andere leerlingen van hem vanmorgen hebben gemaakt.”

Rector Ralph Young zegt in zijn periode op school allerlei dingen te hebben meegemaakt, maar de gebeurtenis met een agressieve jong bezoeker is in deze vorm compleet nieuw voor hem.

Twee keer

,,Het voorval heeft zich woensdagmorgen tussen half tien en half elf afgespeeld”, legt hij uit. ,,De jongen is twee keer in het schoolgebouw geweest. Eerst ging hij een klas binnen en is toen meteen door een docent de deur uitgewerkt.”

,,Ik was op dat moment in bespreking. Meteen toen ik het hoorde ben ik met de docent die er bij was naar buiten gelopen en zagen we dat hij weer terug kwam. De conciërge liep daarop met hem mee, heeft op hem ingepraat en hield hem vast totdat de politie er was om hem op te pakken.”

Slachtofferhulp

Er zijn diverse leerlingen die het voorval van dichtbij hebben meegemaakt of van enige afstand. “Omdat zij en sommige medewerkers zich bedreigd voelden hebben we slachtofferhulp gevraagd vandaag en morgen op de school langs te komen”, aldus Ralph Young. ,,We wachten af hoeveel behoefte daaraan is.”

,,De jongen, die we wel uit Waddinxveen kennen, maar die geen leerling op onze school is geweest, heeft tegen de school allerlei bedreigingen geuit. Later bleek dat hij een fles met water bij zich te had en dreigde de boel in de fik te steken.”

Het Coenecoop College, met in de hoofdvestiging Waddinxveen 900 leerlingen en 110 docenten, is niet van plan andere voorzorgsmaatregelen te nemen dan die er al zijn. De deuren van de school blijven gewoon open.

,,De dreiging is nu weg. Het was een eenmansactie en de jongen is opgepakt. We gaan wel aangifte doen”, zegt Ralph Young die over de gebeurtenissen ook burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis geeft geïnformeerd ,,Hij heeft ons zijn hulp aangeboden.”