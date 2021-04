Man aangehouden voor brandstichting in moskee

Weer schot in bouw nieuwe moskee Antwerpse­weg in Gouda, buitenkant moet komende zomer af zijn

13 november Corona zorgde voor vertraging, maar inmiddels zit er weer schot in de ombouw van het voormalig kantoorpand aan Antwerpseweg 1 in Gouda tot moskee. De sierlijke hoofdingang is inmiddels in een ‘vergevorderd stadium’. Het moskeebestuur hoopt dat de hele buitenkant van het toekomstig gebedshuis in de zomer van volgend jaar af is.