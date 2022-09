Man bekeurd die met zijn verboden elektrische step op een smalle strook langs de N11 reed

Deze familie laat al 200 jaar de wieken van deze molen draaien: ‘Het zijn de goudhaan­tjes van Nederland’

Voor Johan Ottevanger (66) is het welletjes. Hij geeft vrijdag officieel het beheer van de Bovenmolen van de Molenviergang in Zevenhuizen over aan zijn zoon Jan (33). ,,Mijn gezondheid en mijn leeftijd laten niet toe dat ik doorga. Dan moet je verstandig zijn. Al zou het heel anders zijn als er geen opvolger was.”

