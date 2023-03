Man belandt onder afvalcontainer in Gouda, politie doet onderzoek

Zakaria (24) vertrok naar rampgebied Turkije en keert terug met een boodschap: ‘Wees blij met wat je hebt’

‘Wees blij met wat je hebt, want we hebben het een miljoen keer beter dan veel mensen op de wereld’. Met die boodschap keert Zakaria Yagoubi (24) woensdagavond terug uit het rampgebied in Turkije. De inwoner van Gouda deelde hier voor 15.000 euro aan hardnodige spullen uit aan slachtoffers.