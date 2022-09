Man in zijn eigen flat mishandeld bij woningoverval: ‘Er werd geschreeuwd, geslagen en auw, auw gegild’

Het is half acht als bij de gezamenlijke voordeur van enkele portiekwoningen aan het Begoniaplein wordt aangebeld, zo vertellen buurtbewoners. Een van hen ziet alleen een vrouw voor de deur staan en denkt dat het de hulp is voor een bejaarde flatgenote. Maar zodra ze open doet, blijken ook vijf mannen op de stoep te staan.

Ze zeggen voor een andere bewoner te komen. Vier van de bezoekers gaan naar boven, twee blijven buiten wachten. Even later horen meerdere flatbewoners harde stemmen. ,,En er werd geschreeuwd, geslagen en auw, auw gegild’’, vertellen getuigen.

‘Een andere keer kunnen ze voor jóuw deur staan’

Waar de bezoekers voor komen, is ook in het trappenhuis en de andere appartementen te horen: ,,We móeten die 5000 euro hebben, eerder gaan we niet weg.’’ De buren zijn bang, ze durven haast niet de politie te bellen. ,,Anders zouden die mensen een andere keer voor jóuw deur kunnen staan’’, illustreert een van hen de vrees.