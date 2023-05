Man plant in razernij schroevendraaier met kracht in schouder van medebewoner, twee jaar cel

column Als ontwerpers van nieuwe woonwijken niet zorgen voor betere wegen, zullen we nog langer stilstaan in de file

Rijd je vanuit Gouda naar het oosten over de N207 of de Oost Ringdijk, dan moet je rekening houden met veel verkeer. Deze week heb ik en vele andere automobilisten bijna elke dag lang in de rij gestaan bij rotondes en kruispunten in dit gebied. De wegen richting Moordrecht of Waddinxveen zijn nu vaak zo druk als een parkeerplaats aan het strand op een zonnige dag.