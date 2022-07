Man uit Gouda (63) sinds vanmiddag vermist, politie slaat gelijk alarm: ‘Hij is erg verward’

Viaduct spoortun­nel later vervangen, ook renovatie Haastrecht­se­brug duurder: 3,5 miljoen euro nodig

Het vervangen van het viaduct in de Noothoven van Goorstraat in Gouda dat de spoortunnel overspant, gebeurt niet volgend jaar, maar in 2024. De raad moet de portemonnee trekken voor 3,5 miljoen euro extra, want ook het vervangen van de Haastrechtsebrug wordt duurder.

30 juni