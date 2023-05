Mannen aangehouden met volle tassen na winkeldiefstal Albert Heijn

Update Wil (83) zit uur vast in lift van parkeerga­ra­ge: ‘Drie keer een andere telefonis­te, maar er gebeurde niets’

De 83-jarige Wil heeft ruim een uur vastgezeten in de lift van een parkeergarage in Gouda. Een nare ervaring, aldus de Goudse, omdat ze een uur moest staan terwijl dat heel pijnlijk voor haar is.