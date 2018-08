Marco heeft altijd aanspraak als hij wandelt met zijn papegaaien

Fier zitten ze met zijn drieën op een met touw ombonden duwstang. Papegaaien Lex, Eva en Mika worden zo voortgeduwd met een buggy. Wegvliegen doen ze niet, met een tuigje blijven de beestjes netjes op hun plaats. ,,Ze vinden het heerlijk om buiten te zijn'', vertelt Gouwenaar Marco van de Bunt. ,,Je ziet ze helemaal opleven.''

Ook vogels die worden gehouden als huisdier verdienen het om elke dag even buiten te zijn, vindt Van de Bunt. ,,Ik probeer toch elke dag even een ommetje te maken'', vertelt hij. ,,Nu met de warmte kan dat niet altijd. Omdat papegaaien niet zweten, kunnen ze temperaturen boven de 28 graden moeilijk verdragen. Maar ik merk het meteen aan ze, als ze te lang niet buiten zijn geweest, worden ze ongeduldig.''

Quote Het is altijd leuk, je praat tijdens zo'n wandel­tocht alleen maar over je hobby Marco van de Bunt Van de Bunt is niet de enige die wandelingen maakt met zijn papegaaien. Samen met zijn vrouw Roos richtte hij Facebookpagina 'Papegaaienwandelingen' op. Hiermee organiseren ze wandeltochten in het hele land. ,,Soms lopen er dertig mensen mee, soms maar vier. Het is altijd een gezellige bonte stoet met allemaal verschillende soorten vogels op buggy's'', vertelt Van de Bunt. ,,Het is altijd leuk, je praat tijdens zo'n wandeltocht alleen maar over je hobby.''

In augustus bestaat 'Papegaaienwandelingen' drie jaar. ,,We gaan wel wat doen, maar we pakken het pas echt groots aan als we vijf jaar bestaan'', zegt Van de Bunt. ,,Je kunt elk jaar wel vieren, maar dan is het niet meer bijzonder.''

Lex, Eva en Mika trekken altijd de aandacht tijdens het wandelen. ,,Afgelopen zondag was ik met de vogels in het Houtmansplantsoen'', vertelt Van de Bunt. ,,Ik was benieuwd naar een optreden in het park, en ik heb de papegaaien ook meegenomen. Eenmaal daar waren veel mensen nieuwsgierig naar de vogels. Voor de meeste mensen is het natuurlijk erg bijzonder om die papegaaien te zien. Mensen maken altijd foto's, of stellen ze vragen.''

Roofvogels

Het wandelen is niet alleen leuk voor mens, maar ook voor de vogels zelf, zegt Van de Bunt. ,,Ze genieten van de natuur, en ze zijn heel nieuwsgierig naar alles wat ze zien. Buiten spelen is ook gezond voor ze, merkt hij. Ze gaan beter in hun vel zitten en ook hun verenvacht ziet er veel mooier uit.''

Toch moet je als wandelaar goed blijven opletten, meent Van de Bunt. ,,Je moet goed blijven kijken naar roofvogels, of situaties waar de vogels van kunnen schrikken. Ook is het belangrijk dat mensen niet zomaar aan de vogels gaan zitten.''

De papegaaien zomaar laten aaien door vreemden, dat probeert Van de Bunt te voorkomen. ,,Ik snap dat mensen nieuwsgierig zijn, maar aaien laat ik niet toe'', vertelt de Gouwenaar. ,,Dat zorgt voor erg veel stress. Ze zijn getraind, maar het kan ineens gevaarlijk worden. Maar als ze er zin in hebben, dan kunnen ze nog best op iemands arm of schouder zitten. Maar dat is aan de papegaaien, ze doen waar ze zin in hebben.''