Marja Vos schrijft 28ste boek: ‘Inspiratie vooral in eigen omgeving‘

Kinderboeken en thrillers, een opmerkelijke combinatie voor een schrijver.

En nu is deze maand de verhalenbundel ‘Naar de kermis‘ verschenen. Het hoeveelste boek is dat van uw hand?

,,De 28ste. Ik ben begonnen in 2009, dus je mag me gerust een veelschrijver noemen. Ik ben dan ook gek op taal. Dat is niet zo verwonderlijk, want ik ben docent Nederlands geweest. Later was ik conrector op het Schoonhovens College, dus ik heb heel veel leerlingen meegemaakt.’’

Veel verhalen spelen zich af in de Krimpenerwaard en omgeving...

,,Klopt, moorden in mijn boeken vonden plaats in Gouda en Schoonhoven. En het titelverhaal ‘Naar de kermis‘ van mijn nieuwste bundel gaat over de kermis in Stolwijk, die in dit dorp echt een begrip is. Het verhaal gaat over een boer uit de jaren 30 van de vorige eeuw, voor wie deze kermis hét uitje van het jaar is. Er is daar verder ook niet zoveel te beleven, natuurlijk.’’