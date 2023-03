Marjolijn krijgt er honderden nieuwe buren bij: in deze units in Gouda gaan asielzoekers wonen

Moerkapel­le sluit oud-dorpsgeno­te Maral en haar boek weer in de armen: ‘Geweldig, ik bewonder haar’

Dat was nog eens ‘thuiskomen’ voor Maral Norad Sharifi, zaterdag in Moerkapelle. Daar stonden inwoners in de rij om haar autobiografische debuutroman te laten signeren. Met een mengeling van respect en bewondering voor hun voormalige dorpsgenoot.