Marokkaanse moskee Alhijra in Waddinxveen breidt uit

De Marokkaanse moskee Alhijra aan de Busken Huëtlaan in Waddinxveen wordt uitgebreid aan de voorkant van het gebedshuis. Burgemeester en wethouders zijn het daar in principe mee eens ‘om de bezoekers een fijne plek te bieden’.

Vooral tijdens de vieringen en herdenkingen is er sprake van ruimtegebrek. Daarnaast is de moskee actief met jeugdwerk om jongeren een zinvolle en sociale tijdbesteding te geven. Daarvoor is op dit moment eveneens weinig plek.

Het plan is de moskee bij de entree over twee lagen uit te breiden. Daardoor is er op de begane grond straks ruimte voor 170 gebedsplaatsen (tegen 140 plekken nu). Verder komt er een aparte studie- en vergaderruimte bij.

Groen

De uitbreiding past volgens het college goed in de omgeving, maar moet wel met groen worden omgeven. Overigens is er al sprake van een duurzame groene moskee, want deze is uitgerust met een warmtepomp, zonnepanelen, vloerverwarming en ledlampen.

Tellingen op de drukste dagen, het avondgebed op dinsdag en het vrijdagmiddaggebed, laten zien dat er voldoende parkeerplaatsen in de buurt zijn voor zowel bezoekers als bewoners. Er hoeven dus geen autoplekken bij te komen.

Rolstoelvriendelijker

De gebedsruimte, die ook rolstoelvriendelijker zal worden en meer ruimte per persoon zal krijgen, hoeft na de uitbreiding niet meer telkens te worden in- en uitgeruimd. Tevens kan er beter worden gewerkt aan het realiseren van een ‘betekenisvolle plek’ voor de bewoners van de Vondelwijk.

Voor de uitbreiding van het moskeegebouw moet er grond van de gemeente worden gekocht. Er ligt overigens wel een hogedruk gasleiding van Stedin die voor het bouwplan moet worden verlegd. De kosten daarvan, minstens een halve ton, komen voor rekening van initiatiefnemer Stichting Islamitische Moskee Alhijra.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.