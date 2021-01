Maurice nog beduusd na bijzonder optreden in The Voice: ‘Het floepte eruit vóór ik het wist’

Claudia is een van de slachtof­fers van de toeslagen­af­fai­re: ‘Rutte zei mij dat het goed zou komen’

19:17 Claudia Kloppenbörg zit met een dubbel gevoel over de toeslagenaffaire. De Goudse is blij dat de Belastingdienst een eerste bedrag naar haar heeft overgemaakt. Strijdbaar is ze omdat nog lang niet al het onrecht dat haar is aangedaan is vereffend. Dit jaar moet het allemaal goed komen.