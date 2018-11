Mayra (8) leert beter lezen dankzij ritje op pony Partout

Reparatie verzakkin­gen A12 klaar

7:31 De linkerrijstrook op de A12 tussen Den Haag en Utrecht is weer open. Vannacht is er gewerkt aan de reparatie na verzakkingen gisteren tussen Gouda en Woerden. Uit veiligheidsoverwegingen werd de linkerrijstrook gisteren afgesloten, wat in de avondspits zorgde voor een file van ruim 25 kilometer.