Mea Hiskes ereburger van Gouda: ‘Haar inzet kenmerkt zich door haar vermogen om anderen mee te krijgen’

Doodstraf voor homo’s? Dat was ook in Gouda heel normaal: ‘We zijn van ver gekomen’

De doodstraf krijgen omdat je homo-, biseksueel of lesbisch bent. Zo’n tien landen kennen die straf voor homoseksualiteit tot op de dag van vandaag, maar ook in Gouda is dit pas sinds iets meer dan tweehonderd jaar níet normaal. ,,We zijn van ver gekomen.”

10:05