Mediterraans Moordrecht 2022: wandelen door smalle straatjes en het gevoel krijgen op vakantie te zijn

In de sport­school van Alina worden fitness en boksen gecombi­neerd: ‘Het biedt plezier en zingeving’

Boksen wint in toenemende mate aan populariteit. In Gouda is het echtpaar Van der Waal een grote sportschool begonnen die boksen met fitness combineert: de Boks! Premium Boxing Club. Een heus gevecht in de ring is de ultieme bekroning op stevige trainingssessies.

7 juli