Meer besmettingen met geelzucht: ook twee peuters in Schoonhoven en een middelbare scholier uit Gouda

Het gaat niet om een nieuwe hepatitis A-uitbraak, beklemtoont de GGD. ,,De besmettingen zijn afkomstig van dezelfde bron’’, zegt een woordvoerder. ,,In alle gevallen geldt dat er een relatie te leggen is met de eerste hepatitis A-besmetting.’’

Toilet

De GGD doet onderzoek naar de mensen die contact hebben gehad met besmette personen. Daarbij wordt gekeken hoe vaak iemand contact had met de zieke en op welk moment dit was tijdens de besmettelijke periode. Ook zoeken medewerkers van de gezondheidsdienst uit waar iemand is geweest en of gebruik is gemaakt van hetzelfde toilet.