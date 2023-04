Méér ritten, aansluitingen en voorzieningen: openbaar vervoer in het Groene Hart moet beter, roept Rover op

Vrienden en familie ‘kapot’ van dood motorcros­ser Bram (48): ‘Triest dat zijn passie zijn leven kostte’

Het overlijden van motorrijder Bram van der Wouden (48), heeft er bij de werknemers van zijn bedrijf in Waddinxveen enorm ingehakt. ,,We zijn maar een klein bedrijf’’, zegt Joost van Velzen. ,,We zitten hier allemaal met wallen onder onze ogen.’’