Meerdere personen aangehouden en woning Bosboom Toussaintkade voor halfjaar gesloten

Dit meldt de gemeente Gouda. De politie had meerdere meldingen ontvangen van mogelijke drugshandel vanuit het pand. Om wat voor drugs het gaan, in welke hoeveelheid deze zijn aangetroffen en hoeveel mensen precies zijn aangehouden, is niet bekend.

Derde sluiting

Het is de derde sluiting in korte tijd in de stad. De burgemeester sloot donderdag nog een woning aan het Margrietplein voor dertig dagen. Hier ging woensdagnacht een explosief af. Er wordt nog onderzocht of dit om een gerichte actie gaat, zoals omwonenden stellen.

Daarnaast is een woning in de Prinses Julianastraat gesloten in verband met een geweldsincident. Ook werden drugs in het pand aangetroffen. Naar aanleiding van onderzoek naar de situatie in en rondom de woning heeft burgemeester Verhoeve 10 juli besloten dat het huis voor zes maanden achter slot en grendel gaat.

