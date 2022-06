Meerdere schuren van rijtje huizen in Gouda afgebrand; oorzaak ligt bij onkruidbrander

Door de brand ontstonden grote rookwolken boven het rijtje met huizen. Sommige omwonenden gaven aan een flinke explosie te hebben gehoord. Daarnaast gingen de vlammen meters hoog de lucht in.

Van de getroffen schuren is inmiddels weinig meer over. Wel is de brand onder controle en is het sein brand meester afgegeven.

Gevaar van onkruidbranders

Dat er brand ontstaat door een onkruidbrander, is niet de eerste keer in korte tijd in deze regio. Een week geleden vloog daardoor de muur van een huis in Nieuwkoop nog in brand.

Dat het nu al voor de tweede keer in korte tijd misgaat, komt vooral door de droogte, denkt een woordvoerder van de Brandweer Hollands Midden. ,,We raden mensen eigenlijk af om in deze tijd met een onkruidbrander aan de slag te gaan. Hetzelfde geldt voor het wegbranden van bijvoorbeeld wespen- of mierennesten. Door de droogte gaat het écht heel snel fout”, laat ze weten.

Mocht je tóch echt met een brander aan de slag willen, dan heeft de woordvoerder van de brandweer nog wel tips. ,,Let heel goed op of er nergens kleine dingen op de grond liggen die eventueel vlam zouden kunnen vatten. Zorg er daarnaast voor dat je altijd blusmiddelen in de buurt hebt. Mocht het fout gaan, dan ben je er op tijd bij om het brandje zelfstandig te blussen.”

Volledig scherm © 112HM

Volledig scherm Schuren in brand landluststraat Gouda © 112HM

