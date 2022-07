Meester Mark maakt geschiedenisles leuk door leerlingen minidocumentaires te laten maken

Angst van buurt wordt werkelijk­heid: traumaheli landt wéér voor heftig ongeluk op beruchte weg

Waar bewoners van de Brugweg in Waddinxveen al heel lang hun hart voor vasthouden is nu gebeurd. In drie weken tijd moest de traumahelikopter al twee keer landen voor ernstige ongevallen met fietsers en waren er gillende sirenes van ambulances en politiewagens. ,,Het is er spelen met je leven”.

7:00