Megajacht Lonian loopt schade op tijdens tocht door Groene Hart

Afgedekt

Inmiddels is te zien dat de beschadigde plek deels is afgedekt met felgele tape. Wat de geschatte herstelkosten zijn en wanneer de schade wordt hersteld, is niet duidelijk. Daarover wil de bouwer van het schip, Koninklijke De Vries Scheepsbouw uit Aalsmeer, geen inhoudelijke mededelingen verstrekken. Dat laat Dorette Tas van het projectteam dat betrokken is geweest bij de bouw van het superjacht desgevraagd weten. ,,De schade wordt opgelost. Het is in elk geval zo dat het schip zó niet afgeleverd wordt aan de klant'', is het enige dat Tas hierover kwijt wil.