Memphis Depay neemt nieuwe clip op in Moordrecht

VideoMemphis Depay was vandaag even terug in Moordrecht. De voetballer maakte in de Molukse wijk opnames voor een nieuwe videoclip.

Depay, die opgroeide bij zijn opa en oma in Moordrecht, werd gespot op een sportveldje in de Molukse wijk. Compleet gekleed in het wit, omhangen met een grote ketting en met een zwarte zonnebril op zijn neus rapt Depay er lustig op los, terwijl hij heen en weer loopt over het pleintje. De opnames trokken veel bekijks.

Op zijn Instagram liet hij weten dat hij vanaf 14.00 uur 's middags in de wijk was. Voor de buurt was een barbeque georganiseerd.

Het is niet de eerste keer dat de 25-jarige Depay, die voetbalt bij Olympique Lyon, een clip opneemt. In november verscheen op zijn Instagram ook al een videoclip waarin hij rapt over vijf miljoen volgers en de Nations League.

Beelden door Tommy Pelamonia: