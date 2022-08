Mensen met weinig geld krijgen besparingstips om energie-armoede tegen te gaan

Dat meldt de gemeente Gouda, in antwoord op vragen van PvdA en CDA. Daarnaast is nu een folder te krijgen waarin met pictogrammen en in meerdere talen wordt uitgelegd hoe inwoners met kleine maatregelen tot 750 euro aan energiekosten kunnen besparen.

Gouda heeft door het vroegtijdig signaleren van schulden informatie over huishoudens waar betalingsachterstanden op de energienota ontstaan. Aan die huishoudens wordt hulp aangeboden. ,,Dit kan in eerste instantie door middel van een brief of e-mail voor een gesprek met een schuldhulpverlener. Bij achterstanden op de energienota wordt de inwoner ook geïnformeerd over de mogelijkheid om een energiecoach te raadplegen en eventueel besparende maatregelen te treffen.”