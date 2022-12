Merry Christmas! Deze sterren uit het Groene Hart wensen je een fijne Kerst

Astrid fotogra­feer­de de leukste ‘raamkatten’: ‘Boek geeft dierenlief­heb­bers een glimlach op hun gezicht’

De teller is de 125 al gepasseerd, maar nog altijd heeft Astrid den Haan geen genoeg van ‘raamkatten’. In haar boek Raamkatten & Co staan de mooiste, aandoenlijkste en leukste katten van Gouda op hun favoriete plekje in het raamkozijn.

24 december