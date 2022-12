Met -6 in een tentje naast de snelweg: Arnold zoekt daklozen op om ze een warm bed te geven

COLUMN Het is goed dat de uitbrei­ding van terrassen op de Markt in Gouda geen blijvertje is

Er zijn maar weinig dingen die Nederlanders leuker vinden dan op een terrasje zitten. Zelfs als het koud is, zoals deze week, vind je op het plein in Gouda tientallen mensen gebundeld in dekens of onder de verwarming, genietend van een biertje of een koffie.

15 december