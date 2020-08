Met deze tips van barbecuemeesters maak je een subliem stukje vlees of groente: ‘Het vergt vooral geduld’

Net een oven; op deze plekken in Gouda is het nóg warmer en dit is de reden

6:14 Bananenbomen groeien er nog net niet, maar het kwik kan er wel beduidend hoger oplopen. Wonen tussen stenen, zoals aan het Clarissenhof, of in het groen van de Veenzoom: het maakt nogal een verschil - helemaal op dit soort tropische dagen. Welkom in de stenen woestijn: ,,Hier ga je niet voor de grap in de zon zitten.”