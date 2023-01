Met flinke korting naar theater: GTST-acteur Guido Spek en andere ‘verstopte muzikanten’ treden op

Een echt kampvuur gaat er niet branden op het podium van de grote zaal van de Goudse Schouwburg als Spek zingt. Maar die ‘kampvuur-ervaring’ wil Marcel Kamphuis van de Schouwburg de bezoekers wel meegeven. Bezoekers zitten even niet in de zaal, maar rondom de artiest op het podium. ,,Zo zien bezoekers de zaal ook een keer zoals de artiesten deze zien.’’

Verstopt

Het hele weekend staan de deuren open voor rondleidingen, gratis voorstellingen en shows met flinke korting. Dit alles om meer publiek het theater in te lokken. Een rondleiding - zaterdagmiddag - brengt bezoekers tot achter de schermen en in de diepste krochten. ,,En in het gebouw verstopt staan muzikanten van de Goudse Big Band die tussendoor spelen.’’

Volledig scherm Acteur Guido Spek is ook voornamelijk muzikant. Komend weekend te horen en te zien met zijn gitaar in de Goudse Schouwburg tijdens het Nationaal Theaterweekend. © rv

De zingende acteur Guido Spek, bekend van zijn rol als Sjoerd Bouwhuis in GTST, treedt twee keer op met een kampvuursessie, zowel van 18.30 uur tot 19.30 als van 20.45 uur tot 21.45 uur. In de kleine zaal is de voorstelling ‘Van de andere kant’ te zien met Izaline Calister en Thijs Borsten. De Arubaanse zanger Aymar Torres sluit de zaterdagavond af met livemuziek.

Onzichtbare man

Het theaterweekend gaat zondag nog even verder met een spelworkshop in de Goudse Schouwburg waarbij kinderen (4+) spelopdrachten doen waarbij ze leren om zo goed mogelijk stil of onzichtbaar te gaan staan én niet gesnapt te worden. Daarna is er om 14.00 uur een voorstelling van Theater Artemis: De onzichtbare man. Deze voorstelling gaat over de dingen die je niet ziet, en dat het stiekem heel fijn is om soms niet gezien te worden.

Voor Kamphuis is het weekend in elk geval geslaagd als mensen die nooit in het theater waren, de stap naar binnen zetten. ,,We doen mee om mensen die misschien wel langs het gebouw fietsen, maar nog nooit binnen waren, toch eens een kaartje gaan kopen.’’

Het hele programma van de Goudse Schouwburg is te vinden op goudseschouwburg.nl

