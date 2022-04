Met handen en voeten krijgen Oekraïense kinderen les: ‘Alle leerlingen zijn supergemotiveerd’

Het valt meteen op: kleuters, pubers en alles ertussen in. Allemaal in één klaslokaal. Kleintjes spelen met een fornuisje, oudere kinderen zitten te dammen of te tekenen en weer een ander groepje volgt taalles bij juf Mirjam. Tot tien tellen in het Nederlands, gevolgd door de dagen van de week en de maanden van het jaar. ,,Januari, februari, maart. En nu is het… april!”