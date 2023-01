Met verbod op straatintimidatie is Gouda uitzondering in Groene Hart: ‘Kwalijk, want het is er wel degelijk’

‘Hé, psst, meisje’: in deze wijken in Gouda worden mensen het vaakst op straat nagesist

Psst, meisje. Hoe vaak worden vrouwen en mannen nagesist in Gouda? En in welke wijken was vooral sprake van vormen van straatintimidatie als deze? Om daar een beeld van te krijgen, is Gouwenaars gevraagd naar hun ervaringen.

5 januari