Minder treinen tussen Utrecht en Gouda door defecte trein

Caroline Baas schrijft over alzheimer van haar vader: ‘Het is zeker geen huilboek geworden’

Als mantelzorger van haar vader, die lijdt aan alzheimer, komt het niet in haar op om daar een boek over te schrijven. Maar na zijn overlijden doet Caroline Baas (52) uit Waddinxveen alsnog verslag van de pijnlijke, maar ook mooie momenten in Roadtrip Alzheimer. ,,Het is zeker geen huilboek.”