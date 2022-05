Minister: goed nadenken over woningbouw in lage polders

Woningbouw in laaggelegen gebieden, zoals de Zuidplaspolder, moet nog eens goed tegen het licht worden gehouden. De duizenden woningen in bijvoorbeeld het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder komen onder zeeniveau te liggen, terwijl door de klimaatveranderingen de zeespiegel stijgt.

,,We moeten opnieuw kijken of de eerder geplande woningen wel haalbaar zijn’’, aldus minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). Als woningen onder zeeniveau worden gebouwd of in de buurt van rivieren die buiten hun oevers kunnen treden, moet ervoor worden gezorgd dat bewoners ‘droge voeten’ blijven houden.

De Jonge denkt daarbij onder meer aan het bouwen op palen of op terpen. ,,We moeten de volgende generatie niet opzadelen met een enorme kostenpost of enorme schade.”

Huiverig

De minister is wel huiverig om alle bestaande woonplannen open te breken. Daarvoor is de woningnood te groot, zegt hij. Naar gebieden waar woningen zijn gepland maar die onder het zeeniveau liggen (zoals de Zuidplaspolder) of die andere potentiële waterproblemen kunnen opleveren, moet worden gekeken.

Bepaald moet worden of de geplande aantallen (in Zuidplas zo’n achtduizend) nog wel haalbaar zijn of aan welke voorwaarden de nieuwbouw moet voldoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.