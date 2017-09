Minister: NVWA was aanwezig bij rituele slacht Montfoort

regiosport 'Wat wij doen is topsport'

10:13 Daniël Knegt gaat voor plek in de top acht tijdens WK paratriatlon in Rotterdam. In de agenda van Daniël Knegt staat een rode cirkel om vrijdag 15 september. Morgen gaat de blinde para-triatleet uit Hazerswoude-Dorp dan samen met gids Koen de Leeuw uit Waddinxveen voor een plek in de top acht tijdens het WK triatlon in Rotterdam.