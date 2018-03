Minister Slob bezoekt school van zijn vader: 'Ik wilde zendeling worden'

Basisschool De Ark in Bergambacht kreeg vanmiddag de gebroeders Slob op bezoek: de één is minister, de ander kandidaat-raadslid. De leerlingen van groep 8 hadden zich heel goed op de komst van de minister Arie Slob (CU, Onderwijs) voorbereid en bestookten hem met vragen over zijn werk en privéleven.