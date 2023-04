Mirjam en Karin kregen kanker op jonge leeftijd en misten lotgenoten: ‘Voelde me heel eenzaam’

indebuurt.nl Op de Goudse warenmarkt: 'Ik wil geen rommel verkopen'

“Na veertien jaar was ik wel uitgekeken op de groenten- en fruitgroothandel,” geeft Marco toe. “Ik zat niet op de schopstoel, maar stond wel open voor iets anders. En toen sprak ik Pierre Blom -hij en zijn broer William waren al jaren klanten bij ons. Hij vertelde dat ze ermee gingen stoppen, en zo is het balletje gaan rollen.” De overname was in een paar maanden beklonken. “Natuurlijk hebben we er wel goed over nagedacht. Ik zou een goede baan opgeven voor iets onzekers, maar anderzijds: zo’n kans als deze krijg je nooit meer.”