Modeman Jan was ‘makelaar in mooie meiden’: ‘Wereld vol haaien met gouden tanden’

,,Alles wat er staat is waar”, zegt modeman Jan de Bruijn (67) uit Gouda over zijn biografie Makelaar in mooie meiden. ,,Soms met gefingeerde namen, maar wat ik in driehonderd pagina’s heb beschreven is waargebeurd.”