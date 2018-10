Moeder zoekt getuigen na aanrijding dochter (18)

Vrijdagochtend werd haar dochter, die op weg was naar het station, aangereden door een taxi. Moeder Sandra vertelt, nog steeds behoorlijk geschrokken: ,,Om 07.24 uur werd ik gebeld door een mevrouw die vertelde dat mijn dochter was aangereden, maar dat het allemaal meeviel. Zij vroeg of het goed was dat de veroorzaker, een taxichauffeur, haar thuisbracht. Toen ik mijn dochter zag, schrok ik. Er zat bloed in haar neus en mond en haar lip was enorm opgezwollen. Ze liep ook erg moeilijk. Ik begrijp gewoon niet waarom er geen ambulance is gebeld. Mijn dochter heeft, vast door alle adrenaline die door haar lijf gierde, gezegd dat het allemaal wel ging, maar toen ik haar eenmaal zag, verbaasde het me echt dat er geen hulp is ingeroepen. Ik ben er verdrietig van.'' Naast verdriet voelt Sandra ook schaamte, omdat zij niet meteen naar haar dochter is toegegaan, en opluchting. ,,Het had ook anders af kunnen lopen.''