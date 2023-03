Moet dit veevoederfabriek kunnen uitbreiden?: ‘Je kan niet overal voor gaan liggen’

Lezers woest over kappen knotwilgen door notabene Natuurmonu­men­ten: ‘Domme onnodige actie’

Goed bezig die gemeente Gouda, zegt lezeres Marit. Maar als je echt iets wilt doen voor kinderen met een fysieke beperking, dan pas je alle speeltuinen in de gemeente aan. De gemeente Alphen krijgt wel goede reacties op het omlaag brengen van de snelheid op de Oranje Nassausingel, maar het kan altijd beter, zeggen lezers. En een dikke duim omlaag voor Natuurmonumenten dat tientallen knotwilgen kapte in natuurgebied De Groene Jonker in Zevenhoven.