Moet je bang zijn voor Rachel Hazes naast je ziekenhuisbed met een spuit en een camera?

Bijzonder! Leen (81) is al 60 jaar vrijwilli­ger bij de EHBO: ‘Ze noemen mij daar EHBO opa’

Een noodlottig ongeval met een kleuter die in een sloot was gevallen, was voor Leen (81) een goede reden om zich aan te melden bij de plaatselijke EHBO vereniging in Nieuwkoop. In 1961 behaalde hij zijn diploma, en nog steeds is hij actief.

30 januari