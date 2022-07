Mogelijk steekincident in Gouda

update Een gewonde bij grote brand in schuur Boskoop; rook in omgeving te zien

In een schuur in Boskoop is vrijdagmiddag een flinke brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar de Warmoeskade. Door de uitslaande brand ontstond veel rookontwikkeling, die in de wijde omgeving was te zien. Een persoon heeft rook ingeademd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De schade aan de schuur is groot.

15 juli