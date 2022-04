Mogelijke steekpartij in Gouda: een gewonde

Topdrukte in Goudse regio voor het aanvragen of verlengen van paspoort en rijbewijs, dit is waarom

Rijbewijs verlengen in de Goudse regio, of voor vertrek naar een zonnig oord toe aan een nieuwe id-kaart of een nieuw paspoort? Dat is in Gouda een oefening in geduld. Hoe anders is het in Waddinxveen, daar ben je meteen aan de beurt.

24 april