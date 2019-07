Monsterscore voor vwo’er Ward uit Gouda: 9,6 als gemiddeld cijfer

Woensdag krijgt de bolleboos zijn diploma uitgereikt, waarop alleen negens en tienen (zes maal!) prijken. Zijn slechtste cijfer: Nederlands, een 8,9. Zijn geheim? Leren ging hem altijd goed af en bezorgde hem plezier. En uitgeleerd, dat is hij naar eigen zeggen nog lang niet. Volgend jaar gaat hij Nanobiologie studeren, een studie op de TU Delft en het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam.

Ontrafelen

Een voor de hand liggende keuze, wat Ward betreft, want hij is geïnteresseerd in veel verschillende onderwerpen. En laat Nanobiologie nu net veel onderwerpen combineren: ,,De complexe biologische ‘mini’-systemen worden met de taal van wiskunde en natuurkunde ontrafeld. Ook filosofie speelt bij deze studie een rol.”

Rector Ank Brent is maar wat trots: ,,Zo’n cijferlijst komt zelden voor, uiteraard zijn we heel trots op hoe Ward dit voor elkaar gekregen heeft en hebben we alle vertrouwen in zijn toekomst”.

Naast de lessen aan het Antoniuscollege deed Ward mee aan de Junior Olympiade Biologie in de derde klas, de Sterrenkunde Olympiade in de vierde klas en de Biologie Olympiade in de vierde, vijfde en zesde klas. Verder deed hij mee aan de voorrondes van de aardrijkskunde-, scheikunde-, natuurkunde- en wiskundeolympiades. Ook had hij nog tijd om in de vierde klas een masterclass logica te volgen aan de Universiteit van Amsterdam en een masterclass rocket science aan de TU Delft. Tot slot nam hij in de zesde klas succesvol deel aan het vak Wiskundige Structuren aan de TU Delft.