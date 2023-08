Mooi beeld of mag het eigenlijk wel weg? Praat mee over kunst in jouw omgeving

laaggeletterd Hava (32) heeft moeite met lezen en schrijven: ‘Heb me hier lang voor geschaamd’

Beter leren lezen en schrijven om je dochter te kunnen helpen met haar huiswerk: Hava Groen is laaggeletterd, maar doet er alles aan om beter te worden in taal. De gemeente Gouda gaat de komende jaren meer moeite doen om mensen zoals Hava te helpen. „Ik heb me hier lang voor geschaamd.”