Moordrechter die controlelampje in auto negeerde op snelweg in hoger beroep

Transferdrukte Schoonho­venaar Rick Karsdorp terug naar Feyenoord als opvolger St. Juste

12:31 Rick Karsdorp staat voor een rentree bij Feyenoord. De 24-jarige rechtsback is vandaag in De Kuip. Wanneer hij door de medische keuring komt, is hij weer speler van de Rotterdamse club. Die huurt hem in dat geval van AS Roma.