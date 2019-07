Moordrechter negeert brandend lampje op dashboard, OM eist werkstraf

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) moet S. een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging met een proeftijd van twee jaar krijgen. Volgens de aanklager negeerde S. een lampje op zijn dashboard dat hem waarschuwde voor een te lage bandenspanning. Het gevolg was een ernstige aanrijding op de A20 bij Nieuwerkerk. ,,Een ingewikkelde zaak, maar het is ongelooflijk hard gegaan”, zei officier Ariese. ,,21 kilometer eerder brandde het lampje al. Verdachte heeft een enorm risico genomen.”

Even wat statafels halen voor een barbecue in de tuin later die dag. Met dat plan stapte S. in de auto richting Rotterdam. Op de terugweg ging het mis. ,,Ik reed op de linkerbaan toen mijn stuur begon te trillen”, zei hij. ,,Naar rechts ging niet. Ik stopte links en probeerde het verkeer te waarschuwen. Een meneer klapte er vol op. Ik denk er vaak aan en vind het verschrikkelijk.”

Rug

Die bestuurder, een 47-jarige man, reed zo’n 120 tot 130 kilometer per uur. Getuigen zien hem een paar keer over de kop gaan. Dan wordt hij uit de auto geslingerd. ,, Mijn rug is voorgoed beschadigd”, vertelt hij geëmotioneerd. ,,Ik kan niets meer: zelfs niet mijn eigen kind optillen.”

Na het ongeluk volgt onderzoek. Daaruit blijkt dat het dashboard van de auto 21 kilometer eerder een geluidssignaal met bijbehorend lampje aangaf. ,,Dat heb ik niet gezien”, zegt de Moordrechter daarover. ,,Pas vlak voor het ongeluk, kreeg ik een melding dat er iets mis was. Anders was ik aan de kant gegaan.”

Ook blijkt dat zijn auto constant de spanning van alle vier de autobanden meet: een systeem dat volgens de officier sinds 2017 verplicht is. Ariese: ,, Vraag is wat van een bestuurder verwacht mag worden als je zo’n melding krijgt.”

Instructieboekje

,,Zonder dit systeem, was deze zaak er niet geweest”, zegt advocaat Floris Knoef. ,,Het is tragisch, maar een ongeluk. Het lampje dat cliënt zag was oranje. Het instructieboekje zegt dan: u moet hier snel naar laten kijken, maar doorrijden kan nog.”

Het lijkt er sterk op dat de rechtszaak tegen de Moordrechter uniek is. Knoef: ,,In gepubliceerde uitspraken heb ik geen vergelijkende zaak terug gevonden. Als mijn cliënt tot aan de Hoge Raad wordt veroordeeld dan zullen meer bestuurders volgen, mochten zij in dezelfde positie komen.” Ook bij het OM in Den Haag is geen vergelijkbare zaak bekend. Uitspraak volgt over twee weken.